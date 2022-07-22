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Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на 2 млрд доларів

Фото: Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на 2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж озброєнь і техніки на суму понад 2 млрд доларів, включаючи ракети Patriot для Нідерландів, крилаті ракети для Австралії та обладнання для океанографічних спостережень для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Продаж відбувається на тлі того, що уряди всього світу спостерігають за вторгненням Росії в Україну і все більше готові вкладати кошти в системи озброєнь.

За заявою Пентагону, пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot і відповідне обладнання. У разі завершення Raytheon Technologies стане генеральним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 млрд доларів.

Австралії було схвалено закупити 80 спільних ракет класу "повітря-поверхня" або крилатих ракет збільшеної дальності. Ракети виробництва Lockheed Martin Corp. можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може коштувати до 235 мільйонів доларів.

Об'єднаним Арабським Еміратам було дозволено закупити систему обладнання для океанографічних спостережень, яка містить багатопозиційні датчики і засоби віддаленого збору даних, на загальну суму 206 млн доларів. Lockheed Martin є генеральним підрядником цієї системи.

Державний департамент також санкціонував продаж Кувейту різних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму до 397 млн доларів.

Зброя містить ракети класу "повітря-повітря", бомби і комплекти, які роблять бомби більш точними і смертоносними.

Нагадаємо, раніше США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

США та партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

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