Госдеп США обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Донбассе

Госдеп США обвинил Россию в дестабилизирующих действиях на Донбассе . Представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях.

В ведомстве вновь отметили, что США обсуждают обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с коллегами по НАТО.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной", - заявил Прайс.