Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі

Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізуючих діях на Донбасі. Представник відомства Нед Прайс звинуватив Москву в ескалації та провокації.
Брифінг з представником Госдепу США транслювався на каналі YouTube.
У відомстві знову зазначили, що США обговорюють стурбованість щодо зростаючої напруженості та порушення режиму припинення вогню з колегами з НАТО.
"Російські дестабілізаційні дії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ в липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомлення українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною", - заявив Прайс.
Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.