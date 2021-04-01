Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі

Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізуючих діях на Донбасі . Представник відомства Нед Прайс звинуватив Москву в ескалації та провокації.

У відомстві знову зазначили, що США обговорюють стурбованість щодо зростаючої напруженості та порушення режиму припинення вогню з колегами з НАТО.

"Російські дестабілізаційні дії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ в липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомлення українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною", - заявив Прайс.