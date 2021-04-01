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Госдеп США обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Донбассе

Новина українською → Вашингтон, Четверг 01 апреля 2021 23:10
Госдеп США обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Донбассе Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Госдеп США обвинил Россию в дестабилизирующих действиях на Донбассе. Представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в эскалации и провокациях.

Брифинг с представителем Госдепа США транслировался на канале YouTube.

В ведомстве вновь отметили, что США обсуждают обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с коллегами по НАТО.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной", - заявил Прайс.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.

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