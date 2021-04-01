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Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 01 квітня 2021 23:10
Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізуючих діях на Донбасі. Представник відомства Нед Прайс звинуватив Москву в ескалації та провокації.

Брифінг з представником Госдепу США транслювався на каналі YouTube.

У відомстві знову зазначили, що США обговорюють стурбованість щодо зростаючої напруженості та порушення режиму припинення вогню з колегами з НАТО.

"Російські дестабілізаційні дії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ в липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомлення українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною", - заявив Прайс.

Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.

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