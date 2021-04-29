Держдеп США та G7 відреагували на звільнення Коболєва з посади голови "Нафтогазу"
У Держдепі США і G7 відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади голови "НАК Нафтогаз". Там відзначили необхідність поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу та важливість відсутності політичного впливу при кадрових рішеннях.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник Держдепу США Нед Прайс та головування Великобританії в Групі підтримки послів G7 у Києві.
"Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору - будь-то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ", - написав Прайс.
У "Великій сімці" зазначили, що посли G7 помітили рішення Кабміну України про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. "Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.
Як повідомив РБК-Україна заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, в уряді не очікують негативної реакції від кредиторів.
"Ми переконані, що при детальному вивченні позицій сторін наші міжнародні партнери зрозуміють логіку дій уряду", - вважає він.
За словами Демченкова, не нормальна ситуація, коли Наглядова рада оцінює на відмінно діяльність правління компанії, яка з прибуткової раптом стає збитковою.