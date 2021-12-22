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Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу

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Вашингтон, Середа 22 грудня 2021 05:34
Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США після заяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо ситуації в Україні закликав РФ припинити використовувати "неправдиву і провокаційну риторику". З таким твердженням виступив у вівторок прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чиновника.

Раніше Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.

"Всупереч заявам російського міністра оборони, Росія і підтримуючі її сили несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву, провокаційну риторику і вжити дієвих заходів з метою деескалації напруженості", - написав він.

Своєю чергою прессекретар Пентагону Джон Кірбі відкинув заяви російської сторони про підготовку провокацій на Донбасі за участю співробітників американських приватних військових компаній (ПВК).

"Ці заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є повністю невірними", - заявив він.

Нагадаємо, раніше ряд засобів масової інформації писали про те, що нібито суд у Росії "визнав" наявність російських військ на Донбасі, а у президента Путіна назвали це помилкою. РБК-Україна детально розбиралося в ситуації.

Також повідомлялося, що США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.

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