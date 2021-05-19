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Госдеп подтвердил, что США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США представил в Конгресс доклад, в котором предлагается отменить введение новых санкций в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 Ag. Отмечается, что ограничительные меры будут введены и сразу же приостановлены.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, в докладе отмечается, что компания Nord Stream 2 AG участвует в деятельности, которая предусматривает введение санкций, однако администрация президента США Джо Байдена решила остановить введение ограничительных мер по соображениям национальной безопасности.

"Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток 2", - отмечает агентство.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2". В частности, по его словам, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

Отметим, вчера, 18 мая, портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

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