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Маас подтвердил отказ США от санкций против руководства "Северного потока-2"

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Берлин, Среда 19 мая 2021 18:12
Маас подтвердил отказ США от санкций против руководства "Северного потока-2" Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

Об этом сообщает Reuters.

"Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - заявил Маас.

Напомним, вчера портал Axios писал, что отказ от санкций может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

При этом в Кремле положительно восприняли эту информацию.

"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли все же можно воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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