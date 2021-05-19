Держдеп підтвердив, що США не будуть вводити санкції проти Nord Stream 2 AG, - Bloomberg

Держдепартамент США представив до Конгресу доповідь, в якій пропонується скасувати введення нових санкцій щодо компанії-оператора газопроводу" Північний потік-2" Nord Stream 2 Ag. Відзначається, що обмежувальні заходи будуть введені і відразу ж припинені.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними видання, в доповіді наголошується, що компанія Nord Stream 2 AG бере участь в діяльності, яка передбачає введення санкцій, проте адміністрація президента США Джо Байдена вирішила зупинити введення обмежувальних заходів з міркувань національної безпеки. "Адміністрація Байдена введе, але відразу скасує санкції проти знаходиться в Швейцарії компанії, яка контролює будівництво газопроводу" Північний потік 2 ", - зазначає агентство.