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Госдеп подтвердил подлинность документов в El Pais по ответу РФ на "гарантии безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент официально подтвердил подлинность документов, опубликованных в газете El Pais, по ответу США и НАТО на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Ранее об этом заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

"Я не увидел в опубликованных документах оснований предполагать, что они неподлинные", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о подлинности опубликованных испанской газетой документах.

Напомним, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

Отметим, в Пентагоне заявили о непричастности США к публикации ответа России на ее требования по "гарантиям безопасности".

Как сообщало РБК-Украина, США не пойдут на уступки России по "гарантиям безопасности".

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