Госдеп одобрил продажу боевых вертолетов для Латвии на сумму в 200 млн долларов

Новости Политика 04.08.2018 - 07:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Латвия купит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk

Госдепартамент США выдал Латвии разрешение на покупку четырех военных вертолета. Об этом сообщает Defence News

Общая сумма сделки составляет 200 млн долларов. 

Вместе с вертолетами, Латвия закупает запасные двигатели, инфракрасные локаторы Talon Forward Infrared Radion, а также оборудование для обучения персонала и наземного обслуживания. 

"Эта продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США. Это окажет помощь в модернизации вооруженных сил страны, а также формирование структуры безопасности в рамках взаимодействия сил НАТО", - сообщили в госдепартаменте. 

Также данную поставку должен утвердить конгресс США, после чего произойдут детальные переговоры обеих сторон. 

Напомним, США отправят в Украину боевые катера для контроля морского пространства. Посол Украины в США сообщил, что "активно готовится отправка боевых катеров в Украину, потому что мы имеем большие вопросы по контролю морского пространства".

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Латвия,  ВВС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС