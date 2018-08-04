Госдеп одобрил продажу боевых вертолетов для Латвии на сумму в 200 млн долларов

Латвия купит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk

Госдепартамент США выдал Латвии разрешение на покупку четырех военных вертолета. Об этом сообщает Defence News.

Общая сумма сделки составляет 200 млн долларов.

Вместе с вертолетами, Латвия закупает запасные двигатели, инфракрасные локаторы Talon Forward Infrared Radion, а также оборудование для обучения персонала и наземного обслуживания.

"Эта продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США. Это окажет помощь в модернизации вооруженных сил страны, а также формирование структуры безопасности в рамках взаимодействия сил НАТО", - сообщили в госдепартаменте.

Также данную поставку должен утвердить конгресс США, после чего произойдут детальные переговоры обеих сторон.

Напомним, США отправят в Украину боевые катера для контроля морского пространства. Посол Украины в США сообщил, что "активно готовится отправка боевых катеров в Украину, потому что мы имеем большие вопросы по контролю морского пространства".