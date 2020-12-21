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Госдеп назвал виновных в атаке на посольство США в Багдаде

Вашингтон, Понедельник 21 декабря 2020 05:38
Госдеп назвал виновных в атаке на посольство США в Багдаде
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последним ракетным обстрелом района, где находится американское посольство в Багдаде, стоят боевики, поддерживаемые Ираном. Соединенные штаты осуждают прошедшую ракетную атаку.

Заявление главы Госдепа США опубликовано в Twitter.

Он отметил, что никто из сотрудников посольства в ходе инцидента не пострадал, однако был ранен по меньшей мере один иракский гражданин, а также повреждены здания.

"Те самые боевики, которые нападают на дипломатические объекты, масштабно разворовывает иракские государственные ресурсы, нападает на мирных протестующих и активистов и занимается насилием против верующих других конфессий", - подчеркнул Помпео.

Ранее особо охраняемый район Багдада, в котором расположено посольство США, обстреляли ракетами. Иракская сторона заявила, что ракеты упали на территории жилого комплекса, однако в результате обошлось без жертв.

Подобный инцидент произошел месяц назад. Тогда "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Там располагаются посольство США и другие иностранные миссии. В результате обстрела погиб как минимум один человек, ранения получили пять жителей иракской столицы.

Отметим, в Багдаде в июле в районе "зеленой зоны" возле посольства США также упала ракета.

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