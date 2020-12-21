ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Держдеп назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді

Вашингтон, Понеділок 21 грудня 2020 05:38
Держдеп назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що за останніми ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном. Сполучені штати засуджують минулий ракетну атаку.

Заява глави Держдепу США опубліковано в Twitter.

Він зазначив, що ніхто зі співробітників посольства в ході інциденту не постраждав, однак був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

"Ті самі бойовики, які нападають на дипломатичні об'єкти, масштабно розкрадає іракські державні ресурси, нападає на мирних протестувальників і активістів і займається насильством проти віруючих інших конфесій", - підкреслив Помпео.

Раніше особливо охороняється район Багдада, в якому розташоване посольство США, обстріляли ракетами. Іракська сторона заявила, що ракети впали на території житлового комплексу, однак у результаті обійшлося без жертв.

Подібний інцидент стався місяць тому. Тоді "зелена зона" Багдада зазнала ракетного обстрілу. Там розташовуються посольства США та інші іноземні місії. В результаті обстрілу загинула як мінімум одна людина, поранення отримали п'ятеро мешканців іракської столиці.

Зазначимо, у Багдаді в липні в районі "зеленої зони" біля посольства США також впала ракета.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати Америкипосольство РФІран

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся