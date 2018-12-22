Госдеп намерен выделить Украине 10 млн долларов в ответ на агрессию России

Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

Соответствующую инициативу должен одобрить Конгресс США

Госдепартамент США намерен выделить Украине дополнительно 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала в ответ на агрессию России против украинских кораблей возле Керченского пролива 25 ноября. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Соответствующая сумма будет выделена Украине, если эту инициативу одобрит Конгресс США.

"В ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна возле Керченского пролива Государственный департамент, при условии одобрения Конгрессом, выделит дополнительно 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Вашингтон решил предпринять подобные меры в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить свою помощь Украине в оборонной сфере.

В Госдепе также снова призвали Росси немедленно вернуть Украине захваченные корабли и моряков, а также не препятствовать прохождению судов, следующих в украинские порты, через Керченский пролив и Азовское море.

Кроме того, Россия должна "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, что распространяется и на ее территориальные воды".

Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия является одной из причин необходимости увеличения военных расходов НАТО.