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Держдеп має намір виділити Україні 10 млн доларів у відповідь на агресію Росії

Новини » Політика    22.12.2018 - 04:59
Держдеп має намір виділити Україні 10 млн доларів у відповідь на агресію Росії
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Відповідну ініціативу має схвалити Конгрес США

Держдепартамент США має намір виділити Україні додатково 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу у відповідь на агресію Росії проти українських кораблів біля Керченської протоки 25 листопада. Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Відповідна сума буде виділена Україні, якщо цю ініціативу схвалить Конгрес США.

"У відповідь на небезпечну ескалацію Росії та необґрунтований напад 25 листопада на три українські військово-морські судна біля Керченської протоки Державний департамент, за умови схвалення Конгресом, виділить додатково 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України", - йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що Вашингтон вирішив вжити таких заходів на знак солідарності з Литвою і Великою Британією, які також планують збільшити свою допомогу Україні в оборонній сфері.

У Держдепі також знову закликали Росію негайно повернути Україні захоплені кораблі і моряків, а також не перешкоджати проходженню суден, що прямують в українські порти, через Керченську протоку і Азовське море.

Крім того, Росія повинна "поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюється і на її територіальні води".

Держдеп має намір виділити Україні 10 млн доларів у відповідь на агресію Росії

Нагадаємо, генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія є однією з причин необхідності збільшення військових витрат НАТО.

 

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