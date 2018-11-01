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Госдеп готовит доклад, от которого зависит "второй пакет" санкций против России

Новости » Политика    01.11.2018 - 09:56
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, должно быть представлено заключение о том, соблюдает ли Россия в условиях закона США о химическом и бактериологическом оружии

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки до 6 ноября представить Конгрессу вывод о том, придерживается ли Россия условий закона США о химическом и бактериологическом оружии. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что закон о химическом и биологическом оружие требует, чтобы Государственный департамент доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, которых требует закон, через три месяца после первоначального анализа в деле об убийстве бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

"Условия, которые нам придется засвидетельствовать, состоят в том, Россия прекратила и заверила, что она снова не будет использовать химическое оружие, и позволил международным инспекторам проверить эти гарантии. 6 ноября - это крайний срок, к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружие", - отметил Палладино.

Он также добавил, что в случае, если Госдеп не дойдет выводов, подтверждающих исполнение закона, он, после консультаций с Конгрессом, должно ввести в действие второй пакет санкций против России.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции аналитического центра Atlantic Council заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

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