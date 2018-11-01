Держдеп готує доповідь, від якої залежить "другий пакет" санкцій проти Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, має бути представлено висновок про те, чи дотримується Росія умов закону США про хімічну і бактеріологічну зброю

Державний департамент Сполучених Штатів Америки до 6 листопада має представити Конгресу висновок про те, чи дотримується Росія умов закону США про хімічну і бактеріологічну зброю. Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що закон про хімічну і біологічну зброю вимагає, щоб Державний департамент доповів Конгресу, чи виконала Росія умови, яких вимагає закон, через три місяці після початкового аналізу у справі про вбивство колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

"Умови, які нам доведеться засвідчити, полягають у тому, чи Росія припинила і запевнила, що вона знову не буде використовувати хімічну зброю, і дозволила міжнародним інспекторам перевірити ці гарантії. 6 листопада - це крайній термін, до якого Держдепартамент повинен підтвердити Конгресу, що Росія виконала умови закону про хімічну і біологічну зброю", - зазначив Палладіно.

Він також додав, що у разі, якщо Держдеп не дійде висновків, що підтверджують виконання закону, він, після консультацій з Конгресом, має ввести в дію другий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час конференції аналітичного центру Atlantic Council заявив, що Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз в місяць-два".