Госдеп анонсировал возвращение посла США в Москву

В американском Государственном департаменте рассчитывают, что посол США Джон Салливан в ближайшие недели вернется в Москву. На следующей неделе президенты США и России должны провести переговоры в Москве.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге для прессы .

"У нас все ожидания того, что он вернется в Москву в ближайшие недели", - сказал он.

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил о том, что в Белом доме надеются договориться о возвращении послов в Москву и Вашингтон на встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Американский и российский посол вернулись в свои страны после того, как Байден назвал Путина убийцей и пригрозил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы президента США.