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Госдеп анонсировал возвращение посла США в Москву

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Вашингтон, Четверг 10 июня 2021 22:26
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Москву Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

В американском Государственном департаменте рассчитывают, что посол США Джон Салливан в ближайшие недели вернется в Москву. На следующей неделе президенты США и России должны провести переговоры в Москве.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге для прессы.

"У нас все ожидания того, что он вернется в Москву в ближайшие недели", - сказал он.

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил о том, что в Белом доме надеются договориться о возвращении послов в Москву и Вашингтон на встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Американский и российский посол вернулись в свои страны после того, как Байден назвал Путина убийцей и пригрозил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы президента США.

Как известно, Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве

Напомним, в Белом доме оценили, как заявления Байдена могут повлиять на ход переговоров с Путиным.

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