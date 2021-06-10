Держдеп анонсував повернення посла США в Москву

В американському Державному департаменті розраховують, що посол США Джон Салліван найближчими тижнями повернеться у Москву. Наступного тижня президенти США та Росії мають провести переговори у Москві.

Про це заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу для преси .

"У нас всі очікування того, що він повернеться у Москву в найближчі тижні", - сказав він.

Напередодні американський телеканал CNN з посиланням на три джерела повідомив про те, що у Білому домі сподіваються домовитися про повернення послів у Москву та Вашингтон на зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Американський та російський посол повернулися у свої країни після того, як Байден назвав Путіна вбивцею та пригрозив, що Росія "заплатить ціну" за втручання у вибори президента США.