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Держдеп анонсував повернення посла США в Москву

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Вашингтон, Четвер 10 червня 2021 22:26
Держдеп анонсував повернення посла США в Москву Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

В американському Державному департаменті розраховують, що посол США Джон Салліван найближчими тижнями повернеться у Москву. Наступного тижня президенти США та Росії мають провести переговори у Москві.

Про це заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу для преси.

"У нас всі очікування того, що він повернеться у Москву в найближчі тижні", - сказав він.

Напередодні американський телеканал CNN з посиланням на три джерела повідомив про те, що у Білому домі сподіваються домовитися про повернення послів у Москву та Вашингтон на зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Американський та російський посол повернулися у свої країни після того, як Байден назвав Путіна вбивцею та пригрозив, що Росія "заплатить ціну" за втручання у вибори президента США.

Як відомо, Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві

Нагадаємо, у Білому домі оцінили, як заяви Байдена можуть вплинути на перебіг переговорів з Путіним.

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