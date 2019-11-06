В Госбюджете не заложены деньги на проект "Страна в смартфоне", - Федоров

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год не заложены деньги на реализацию инициативы "Страна в смартфоне". Об этом сообщил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что деньги не выделены ни на приложение, ни на сайт или оцифровку приоритетных услуг, на обучение цифровых навыков и тому подобное. Есть пределенные средства на поддержку уже существующих проектов.

"Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - отметил Федоров.

При этом министр отметил, что все равно планирует работать с ограниченными ресурсами.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - отметил Федоров.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект №2000 "Государственный бюджет Украины на 2020 год". Документ передан на рассмотрение руководству. Инициатором проекта закона выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее Гончарук отметил, что правительство рассматривает возможность проведения переписи населения следующего года. Речь идет в частности о проведения переписи населения с помощью онлайн-инструментов