У Держбюджеті не закладені гроші на проєкт "Країна в смартфоні", - Федоров

У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік не закладені гроші на реалізацію ініціативи "Країна в смартфоні". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що гроші не виділені ні на додаток, ні на портал чи оцифровку пріоритетних послуг, на на навчання цифрових навичок тощо. Певні кошти є на підтримку вже існуючих проектів.

"Є 30,8 мільйона гривень на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - зазначив Федоров.

При цьому міністр зазначив, що все одно планує працювати з обмеженими ресурсами.

"Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Документ передано на розгляд керівництву. Ініціатором проекту закону виступає прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Раніше Гончарук зазначив, що уряд розглядає можливість проведеня перепису населення наступного року. Йдеться зокрема про проведеня перепису населення за допомогою онлайн-інструментів