Правительство планирует провести перепись населения Украины в 2020 году

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Для этого, вероятно, будут использовать онлайн-инструменты

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения переписи населения в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он также сообщил, что в правительстве рассматривают возможность проведения переписи населения с помощью онлайн-инструментов.

"Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов",- заявил Гончарук

По его словам, перепись населения может состояться в следующем году.

"Да, сейчас мы его планируем. Да ( в бюджете заложены на него средства, - ред.)", добавил он.

Как известно, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводили только один раз - в 2001 году.

Ранее сообщалось, что расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

РБК-Украина писало, что министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 млрд гривен. Он считал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.