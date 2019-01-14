В госбюджете впервые предусмотрели базовое финансирование науки в вузах

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2019 году на эту инициативу выделили 100 млн гривен

На 2019 год в государственном бюджете впервые предусмотрены средства для базового финансирования науки в учреждениях высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, на эту инициативу предусмотрено 100 млн гривен. До этого вузы могли получить только краткосрочное конкурсное финансирование под конкретные узкие проекты.

Средства на базовое финансирование науки вузы смогут получить по результатам аттестации. Ее процедура и механизм предоставления денег ранее были разработаны Минобразования и утверждены правительством.

Так, в рамках аттестации оценивать не заведение в целом, а отдельные научные направления. Их определено семь:

Аграрные науки и ветеринария

Военные науки и национальная безопасность

Гуманитарные науки и искусство

Общественные науки

Биология и охрана здоровья

Математические науки и естественные науки

Технические науки.

По итогам оценки каждое научное направление вуза будут относить к одной из трех групп - А, Б, В - или признавать таким, что вообще не прошел аттестацию.

Именно те направления, которые будут аттестованы по высшему уровню, получат предусмотренные бюджетом средства на базовое финансирование науки. Они пойдут на проведение приоритетных исследований, обновление оборудования, зарплату технического персонала и позволят университетам строить долгосрочную исследовательскую политику.

Пока конкретная методика оценки научной деятельности вузов находится на финальном этапе утверждения.

Напомним, зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 2019 года оценивание научных учреждений будут проводить независимые эксперты на основе единых, прозрачных критериев, с учетом специфики каждого учреждения.