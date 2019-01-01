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С 1 января существенно выросла зарплата преподавателей вузов

Новости » Экономика    01.01.2019 - 13:00
С 1 января существенно выросла зарплата преподавателей вузов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оклад научно-педагогических работников повысили на 20%

Зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в министерстве, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%.

Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в 2019 году вырастут на 9%, добавили в Минобразования.

Напомним, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине повышается на 12% - с 3723 до 4173 грн. Согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, который Кабмин подал в Верховную раду в сентябре, среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В ноябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%. Реальная зарплата в ноябре выросла на 11,4%.

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