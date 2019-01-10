В Минобразования рассказали, как будут оценивать вузы

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При оценке будут учитывать такие показатели, как результаты научной деятельности за последние 3 года

В Украине с 2019 года оценивание научных учреждений будут проводить независимые эксперты на основе единых, прозрачных критериев, с учетом специфики каждого учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как отмечается, от результатов оценки будет зависеть уровень государственной поддержки.

"В течение последних 2 лет мы вместе с научным сообществом провели серьезную подготовительную работу, чтобы с 2019-го началась предусмотренная законом аттестация научных учреждений по новым правилам", - говорится в сообщении.

При оценке будут учитывать такие показатели, как результаты научной деятельности за последние 3 года, стратегия развития на следующие 5 лет, публикационная активность, эффективность использования ресурсов, уровень международной интеграции, кадровый потенциал и т. п. При этом обязательно будет учитываться специфика разных отраслей наук и особенностей деятельности научных учреждений разных профилей - естественных, гуманитарных, военных и других.

Оценивание будут проводить экспертные группы, которые будут создаваться по разным научным направлениям, а результаты аттестации будет определять единая экспертная комиссия.

Для прохождения государственной аттестации учреждение должно будет подать в МОН заявку и соответствующие информационные материалы, на основе которых будет определяться классификационная оценка учреждения (рассчитывается в специальной форме по 4-м группам конкретных показателей) и рейтинговая оценка учреждения (выставляется экспертной группой на основании изучения всех предоставленных материалов ).

По-прежнему, аттестация будет проводиться раз в 5 лет, и будет обязательной для научных учреждений государственной, коммунальной форм собственности; научных учреждений, в уставных капиталах которых есть доля, принадлежащая государству; научных учреждений Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук.

В министерстве заметили, что в 2019 году также должна начаться государственная аттестация вузов в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности по научным направлениям, - лучшие из которых смогут получить базовое финансирование на науку. Соответствующая методика оценки уже создана и находится на стадии согласования и утверждения.

Ранее РБК-Украина писало, что зарплата научно-педагогических работников с 1 января 2019 года выросла на 20%.

Также сообщалось, что в Украине, в январе 2019 года, стартует пилотный проект сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов.