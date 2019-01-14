У держбюджеті вперше передбачили базове фінансування науки у вишах

Ілюстративне фото (УНІАН)

У 2019 році на цю ініціативу виділили 100 млн гривень

На 2019 рік у державному бюджеті вперше передбачено кошти для базового фінансування науки в закладах вищої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається, на цю ініціативу передбачено 100 млн гривень. До цього виші могли отримати лише короткострокове конкурсне фінансування під конкретні вузькі проекти.

Кошти на базове фінансування науки виші зможуть отримати за результатами атестації. Її процедура та механізм надання грошей раніше були розроблені МОН та затверджені Урядом.

Так, у межах атестації оцінюватимуть не заклад у цілому, а окремі наукові напрями. Їх визначено сім:

Аграрні науки та ветеринарія

Воєнні науки та національна безпека

Гуманітарні науки та мистецтво

Суспільні науки

Біологія та охорона здоров’я

Математичні науки та природничі науки

Технічні науки.

За підсумками оцінювання кожен науковий напрям вишу відноситимуть до однієї з трьох груп - А, Б, В - або визнаватимуть таким, що взагалі не пройшов атестацію.

Саме ті напрями, що будуть атестовані за найвищим рівнем, отримають передбачені бюджетом кошти на базове фінансування науки. Вони йтимуть на проведення пріоритетних досліджень, оновлення обладнання, зарплату технічного персоналу тощо і дозволять університетам будувати довгострокову дослідницьку політику.

Наразі конкретна методика оцінювання наукової діяльності вишів перебуває на фінальному етапі затвердження.

Нагадаємо, зарплата науково-педагогічних працівників з 1 січня 2019 року зросла на 20%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 2019 року оцінювання наукових установ будуть проводити незалежні експерти на основі єдиних, прозорих критеріїв, з урахуванням специфіки кожної установи.