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В госбюджет внесут изменения. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада планирует внести изменения в государственный бюджет. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт партии.

В частности, в документе планируется выделить:

  • 21 млрд гривен на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,
  • 6,46 млрд грн - на вооружение,
  • 1,4 млрд грн - на закупку горюче-смазочных материалов,
  • 1,15 млрд грн - на силы ТрО,
  • 3,73 млрд грн - закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),
  • 1,5 млрд грн на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),
  • 0,21 млрд грн на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),
  • 1 млрд грн - закупка предметов вещевого имущества.

Пути наполнения бюджета на эти нужды - рента с компаний, которые работают в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.

"Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты - там около 2 млрд в месяц", - добавила она.

Напомним, Зеленский на фоне решения России об официальном вводе войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил.

По его словам, страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

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