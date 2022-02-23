В госбюджет внесут изменения. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен

Верховная рада планирует внести изменения в государственный бюджет. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен.
Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт партии.
В частности, в документе планируется выделить:
Пути наполнения бюджета на эти нужды - рента с компаний, которые работают в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.
"Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты - там около 2 млрд в месяц", - добавила она.
Напомним, Зеленский на фоне решения России об официальном вводе войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил.
По его словам, страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.