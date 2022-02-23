До держбюджету внесуть зміни. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень

Про це заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт партії .

Зокрема, у документі планується виділити:

21 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,

6,46 млрд грн - на озброєння,

1,4 млрд грн - на закупівлю пально-мастильних матеріалів,

1,15 млрд грн - на сили ТрО,

3,73 млрд грн - закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),

1,5 млрд грн на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),

0,21 млрд грн на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),

1 млрд грн - закупівля предметів речового майна.

Шляхи наповнення бюджету на ці потреби - рента з компаній, які працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету у січні-лютому і можлива зовнішня допомога, розповіла вона.

"Також маємо передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки - там близько 2 млрд на місяць", - додала вона.