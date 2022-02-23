В госбюджет внесут изменения. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт партии .

В частности, в документе планируется выделить:

21 млрд гривен на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,

6,46 млрд грн - на вооружение,

1,4 млрд грн - на закупку горюче-смазочных материалов,

1,15 млрд грн - на силы ТрО,

3,73 млрд грн - закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),

1,5 млрд грн на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),

0,21 млрд грн на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),

1 млрд грн - закупка предметов вещевого имущества.

Пути наполнения бюджета на эти нужды - рента с компаний, которые работают в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.

"Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты - там около 2 млрд в месяц", - добавила она.