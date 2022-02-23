До держбюджету внесуть зміни. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень
Верховна рада планує внести зміни до державного бюджету. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень.
Про це заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт партії.
Зокрема, у документі планується виділити:
- 21 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,
- 6,46 млрд грн - на озброєння,
- 1,4 млрд грн - на закупівлю пально-мастильних матеріалів,
- 1,15 млрд грн - на сили ТрО,
- 3,73 млрд грн - закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),
- 1,5 млрд грн на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),
- 0,21 млрд грн на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),
- 1 млрд грн - закупівля предметів речового майна.
Шляхи наповнення бюджету на ці потреби - рента з компаній, які працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету у січні-лютому і можлива зовнішня допомога, розповіла вона.
"Також маємо передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки - там близько 2 млрд на місяць", - додала вона.
Нагадаємо, Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил.
За його словами, країна перейде на воєнний стан тільки у випадку широкомасштабної війни з Росією.