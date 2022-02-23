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До держбюджету внесуть зміни. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень

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Київ, Середа 23 лютого 2022 09:59
До держбюджету внесуть зміни. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень Фото: на потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада планує внести зміни до державного бюджету. На потреби оборони додатково спрямують 36,5 млрд гривень.

Про це заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт партії.

Зокрема, у документі планується виділити:

  • 21 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,
  • 6,46 млрд грн - на озброєння,
  • 1,4 млрд грн - на закупівлю пально-мастильних матеріалів,
  • 1,15 млрд грн - на сили ТрО,
  • 3,73 млрд грн - закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),
  • 1,5 млрд грн на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),
  • 0,21 млрд грн на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),
  • 1 млрд грн - закупівля предметів речового майна.

Шляхи наповнення бюджету на ці потреби - рента з компаній, які працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету у січні-лютому і можлива зовнішня допомога, розповіла вона.

"Також маємо передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки - там близько 2 млрд на місяць", - додала вона.

Нагадаємо, Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил.

За його словами, країна перейде на воєнний стан тільки у випадку широкомасштабної війни з Росією.

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