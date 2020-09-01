Госбюджет недополучил с начала года 20 млрд гривен плановых доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь-август 2020 года составили 688,6 млрд гривен. Это на 3,8% (20,0 млрд гривен) меньше плана, откорректированного в апреле.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 8 месяцев 2020 года были на 2,5% выше прошлого года, когда они составляли 671,8 млрд гривен.

При этом в августе 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 100,2 млрд гривен. Это на 15,2% больше плана и на 14,8% больше уровня прошлого года, когда они составляли 87,7 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 45,7 млрд гривен (месяцем ранее - 51,7 млрд гривен).

Напомним, по данным Счетной палаты, в первом полугодии 2020 года план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 51 млрд гривен или 9,5%. И это при том, что в апреле план был уменьшен на 77 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.