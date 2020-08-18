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Счетная палата выявила значительное недовыполнение плана расходов бюджета

Киев, Вторник 18 августа 2020 14:39
Счетная палата выявила значительное недовыполнение плана расходов бюджета
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Правительство прибегло к экономии денежных средств в первом полугодии 2020 года

В первом полугодии 2020 года план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 51 млрд грн, или 9,5%. И это при том, что в апреле план был уменьшен на 77 млрд грн.

Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом полугодии.

"Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса о сроках утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок", - говорится в сообщении.

В заключении также отмечается углубление негативных тенденций в экономике, о чем, в частности, свидетельствуют: снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале - на 1,3%); снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале - на 5 %); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале - на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

Кроме того, план доходов в I полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. При этом Счетная палата отмечает негативное влияние низкого качества прогноза макроэкономических показателей.

Так правительство в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Фактически в январе-июне средний обменный курс составил 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в I полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов, добавили в Счетной палате.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-июль 2020 года составили 588,3 млрд гривен, что на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, скорректированного в апреле.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

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