Держбюджет недоотримав з початку року 20 млрд гривень планових доходів

Доходи державного бюджету України за січень-серпень 2020 року склали 688,6 млрд гривень. Це на 3,8% (20,0 млрд гривень) менше плану, скоригованого у квітні.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 8 місяців 2020 року були на 2,5% вище минулого року, коли вони становили 671,8 млрд гривень.

При цьому в серпні 2020 року доходи державного бюджету України склали 100,2 млрд гривень. Це на 15,2% більше плану і на 14,8% більше рівня минулого року, коли вони становили 87,7 млрд гривень.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць дещо скоротилася і на 1 серпня становить 45,7 млрд гривень (місяцем раніше - 51,7 млрд гривень).

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, у першому півріччі 2020 року план видатків загального фонду державного бюджету не виконані на 51 млрд гривень або 9,5%. І це при тому, що у квітні план був зменшений на 77 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.