Госбюджет с начала года недополучил 5,5% доходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Доходы госбюджета оказались на 50 млрд грн меньше плана

Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2019 года составили 810 742,5 млн грн, что на 5,5% или на 47 173,7 млн грн меньше плана (857 916,3 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 8,5% или на 63 329,9 млн грн.

По данным Госказначейства на 31 октября, в октябре поступления в госбюджет составили 70 991,5 млн грн, что на 9,9% или на 7 835,8 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в октябре были на 3,3% или на 1 635,8 млн грн меньше, чем в октябре 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.