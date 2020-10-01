Госбюджет с начала года недополучил более 10 млрд гривен плановых доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 764,8 млрд гривен. Это на 1,5% (11,8 млрд гривен) меньше плана, откорректированного в апреле.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 9 месяцев 2020 года были на 3,3% выше прошлого года, когда они составляли 740,0 млрд гривен.

При этом в сентябре 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 76,1 млрд гривен. Это на 15,3% больше плана и на 11,5% больше уровня прошлого года, когда они составляли 68,2 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц сильно сократилась и на 1 октября составляет 21,3 млрд гривен (месяцем ранее - 45,7 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Напомним, по данным Счетной палаты, в первом полугодии 2020 года план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 51 млрд гривен или 9,5%. И это при том, что в апреле план был уменьшен на 77 млрд гривен.