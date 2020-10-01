Держбюджету з початку року недоотримав понад 10 млрд гривень планових доходів

Доходи державного бюджету України за січень-вересень 2020 року склали 764,8 млрд гривень. Це на 1,5% (11,8 млрд гривень) менше плану, скоригованого у квітні.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 9 місяців 2020 року були на 3,3% вище минулого року, коли вони становили 740,0 млрд гривень.

При цьому у вересні 2020 року доходи державного бюджету України склали 76,1 млрд гривень. Це на 15,3% більше плану і на 11,5% більше рівня минулого року, коли вони становили 68,2 млрд гривень.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць сильно скоротилася і на 1 жовтня становить 21,3 млрд гривень (місяцем раніше - 45,7 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, у першому півріччі 2020 року план видатків загального фонду державного бюджету не виконані на 51 млрд гривень або 9,5%. І це при тому, що у квітні план був зменшений на 77 млрд гривень.