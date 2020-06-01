Госбюджет за месяц потерял 30% доходов

Доходы государственного бюджета Украины за май 2020 года составили 73 378,0 млн грн. Это на 30 778,5 млн грн (29,6%) меньше, чем в мае 2020 года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

При этом в связи с пересмотром госбюджета план доходов почти выполнен. Отклонение составило 1 623,8 млн грн (-2,2%).

За январь-май в госбюджет поступило 388 225,3 млн грн, что на 38 495,3 млн грн (9,0%) меньше по сравнению с прошлым годом. Отклонение от плана составило 43 780,5 млн грн (-10,1%).

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц увеличилась почти в два раза и на 1 июня составляет 32 488,6 млн грн (месяцем ранее - 17 631,8 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Министерство финансов Украины заявило о том, что в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 63,9 млрд грн и таким образом роспись выполнена на 100%.

Национальный банк (НБУ) прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.