Держбюджет за місяць втратив 30% доходів

Доходи державного бюджету України за травень 2020 року склали 73 378,0 млн грн. Це на 30 млн 778,5 грн (29,6%) менше, ніж у травні 2020 року.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

При цьому у зв'язку з переглядом план доходів держбюджету майже виконано. Відхилення становило 1 623,8 млн грн (-2,2%).

За січень-травень до держбюджету надійшло 388 225,3 млн грн, що на 38 495,3 млн грн (9,0%) менше порівняно з минулим роком. Відхилення від плану склало 43 780,5 млн грн (-10,1%).

У той же час сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць збільшилася майже в два рази і на 1 червня становить 32 488,6 млн. грн. (місяцем раніше - 17 631,8 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Міністерство фінансів України заявило про те, що у травні 2020 року в загальний фонд державного бюджету України надійшло 63,9 млрд грн і таким чином розпис виконано на 100%.

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені в закон про держбюджет у квітні 2020 року.