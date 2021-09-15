Госбюджет-2022: сколько выделят на пенсии и субсидии

Кабинет министров на заседании утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Стало известно, сколько выделят на пенсии и субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на презентацию проекта бюджета на заседании правительства.
Министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на следующий год в сфере социальной защиты и обеспечения:
Напомним, Денис Шмыгаль рассказал, какой будет бюджет Пенсионного фонда Украины.
Также он сообщил, что на медицину заложат 193 млрд, минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен.