Держбюджет-2022: скільки виділять на пенсії та субсидії

Кабінет міністрів на засіданні затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Стало відомо, скільки виділять на пенсії та субсидії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на презентацію проекту бюджету на засіданні уряду.
Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект державного бюджету на наступний рік у сфері соціального захисту та забезпечення:
Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, який буде бюджет Пенсійного фонду України.
Також він повідомив, що на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.