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Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 16:53
Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года Фото: в 2021 году бюджетный план выполняется (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за март 2021 года составили 108,0 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана (100,0 млрд гривен).

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в марте были на 22,4% выше прошлого года, когда они составили 88,3 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 251,5 млрд гривен. Это на 5,7% больше плана и на 19,2% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 апреля 2021 года составляет 30,1 млрд гривен (месяцем ранее - 30,0 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.

По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд гривен, или на 5%.

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