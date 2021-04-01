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Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 16:53
Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року Фото: у 2021 році бюджетний план виконується (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за березень 2021 року склали 108,0 млрд гривень. Це на 8,0% більше плану (100,0 млрд гривень).

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в березні були на 22,4% вище минулого року, коли вони склали 88,3 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 251,5 млрд гривень. Це на 5,7% більше плану і на 19,2% більше доходів минулого року.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 квітня 2021 року становить 30,1 млрд гривень (місяцем раніше - 30,0 млрд гривень).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень.

За даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів державного бюджету за 2020 рік, витрати були менше плану на 67,3 млрд гривень, або на 5%.

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