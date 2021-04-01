Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

Доходи державного бюджету України за березень 2021 року склали 108,0 млрд гривень. Це на 8,0% більше плану (100,0 млрд гривень).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в березні були на 22,4% вище минулого року, коли вони склали 88,3 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 251,5 млрд гривень. Це на 5,7% більше плану і на 19,2% більше доходів минулого року.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 квітня 2021 року становить 30,1 млрд гривень (місяцем раніше - 30,0 млрд гривень).