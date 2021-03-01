Госбюджет 2021 года: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за февраль 2021 года составили 77,3 млрд гривен. Это на 2,0% больше плана (75,0 млрд гривен).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в феврале были на 7,6% выше прошлого года, когда они составили 71,8 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 143,5 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 16,9% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 марта 2021 года составляет 30,0 млрд гривен (месяцем ранее - 27,5 млрд гривен).