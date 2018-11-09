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Госбюджет за 10 месяцев выполнен на 99,7%, - Минфин

Новости » Финансы    09.11.2018 - 11:37
Фото: коллаж (РБК-Украина)
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Дефицит госбюджета за 10 месяцев составил 4,8 млрд грн

Доходы государственного бюджета за январь-октябрь 2018 года выросли на 15,4% против аналогичного периода 2017 года и составили 747,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Выполнение росписи за январь-октябрь 2018 года составилj 99,7%", - говорится в сообщении Минфина.

По данным министерства, дефицит госбюджета за 10 месяцев 2018 года составил 4,8 млрд грн против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд грн.

В Минфине сообщили, что доходы общего фонда государственного бюджета за январь-октябрь 2018 года составили 673,2 млрд грн, что на 105,1 млрд грн (18,5%) больше, чем в прошлом году.

Больше всего средств в общий фонд государственного бюджета в январе–октябре 2018 года поступило от уплаты НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (66,7 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года), НДС с ввезенных товаров (239,6 млрд грн, что на 39,1 млрд грн, или на 19,5% больше за прошлый год), налога на прибыль предприятий (75,6 млрд грн, что на 26 млрд грн или на 52,4% больше), налога и сбора на доходы физических лиц (73,5 млрд грн, что на 13,4 млрд грн, или на 22,3% больше)

Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в сумме 10,5 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 57,4 млрд гривен.

Напомним, что Верховная рада рассматривает проект государственного бюджета на 2019 год, в котором заложено рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд грн, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Счетная палата предлагает увеличить доходы бюджета на 13,2 млрд грн за счет поступлений налога на прибыль предприятий, и на 4,4 млрд грн за счет акцизного налога.

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