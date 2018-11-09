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Держбюджет за 10 місяців виконано на 99,7%, - Мінфін

Новини » Фінанси    09.11.2018 - 11:37
Фото: колаж (РБК-Україна)
Фото: колаж (РБК-Україна)

Дефіцит держбюджету за 10 місяців склав 4,8 млрд грн

Доходи держаного бюджету за січень-жовтень 2018 року зросли на 15,4% проти аналогічного періоду 2017 року і склали 747,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

"Виконання розпису за січень-жовтень 2018 року склало 99,7%", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

За даними міністерства, дефіцит держбюджету за 10 місяців 2018 склав 4,8 млрд грн проти затвердженого у законі про держбюджет граничного рівня у сумі 80,6 млрд гривень.

У Мінфіні повідомили, що доходи загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2018 року склали 673,2 млрд грн, що на 105,1 млрд грн (18,5%) більше, ніж у минулому році.

Найбільше коштів до загального фонду державного бюджету у січні–жовтні 2018 року надійшло від сплати ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (66,7 млрд грн, на 13,8 млрд грн або на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року), ПДВ із ввезених товарів (239,6 млрд грн, що на 39,1 млрд грн або на 19,5% більше за минулий рік), податку на прибуток підприємств (75,6 млрд грн, що на 26 млрд грн або на 52,4% більше), податку та збору на доходи фізичних осіб (73,5 млрд грн, що на 13,4 млрд грн або на 22,3% більше).

Загальний фонд державного бюджету за звітний період виконано з дефіцитом у сумі 10,5 млрд грн проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 57,4 млрд гривень.

Нагадаємо, що Верховна рада розглядає проект державного бюджету на 2019 рік, в якому закладено зростання доходів порівняно з 2018 роком на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. Водночас видатки становитимуть 1 трлн 94 млрд грн, що на 10% більше, ніж у 2018 році.

Рахункова палата пропонує збільшити доходи бюджету на 13,2 млрд грн за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств, і на 4,4 млрд грн за рахунок акцизного податку.

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