Госбанки сократили долю неработающих кредитов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Доля неработающих кредитов уменьшилась до 65%

Государственные банки по итогам первого полугодия 2019 года уменьшили неработающих кредитов на 22 млрд грн. Об этом говорится во втором отчете Министерства финансов о состоянии работы с неработающими кредитами, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в обзоре, во втором полугодии сохраняется тенденция к постепенному сокращению объема неработающих кредитов (NPL) в банковской системе, в том числе в банках государственного сектора. Однако доля NPL банковской системы все еще остается весьма значительной и по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные банки.

Так, по сравнению с 1 синя 2019 объем NPL в государственных банках сократился на 22 млрд грн до 415 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 2,5 в.п. к 65%.

Как сообщало РБК-Украина, чистые активы государственных банков на 1 июля 2019 года составили 734,591 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов (52%) определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связанным сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.