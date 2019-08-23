ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Всемирного банка обсудил с руководством НБУ проблемные кредиты банков

Новости » Экономика    23.08.2019 - 15:23
Глава Всемирного банка обсудил с руководством НБУ проблемные кредиты банков
Фото: встреча представителей Всемирного банка с руководством НБУ

Новый глава Всемирного банка впервые приехал в Украину

Вопрос роста объемов кредитование частного сектора в Украине и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе обсуждался во время встречи президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса с руководством Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления финансового сектора.

Во встрече принимали участие председатель НБУ Яков Смолий, первый заместитель главы Екатерина Рожкова президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, вице-президент Мирового банка в регионе Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и директор Мирового банка в делах Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов (52%) определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связаним сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.

Как сообщало РБК-Украина, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приехал Киев с двухдневным визитом. Это будет первый визит Малпасса после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка. В течение 22 августа - 23 августа 2019 года он планирует встретиться с министром финансов, главами Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех госбанков НБУ и Минфин начали технические переговоры с МВФ по новой программе
Новости Украины Всемирный банкНациональный банк Украиныбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь