Держбанки скоротили частку непрацюючих кредитів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Частка непрацюючих кредитів зменшилася до 65%

Державні банки за підсумками першого півріччя 2019 року зменшили непрацюючих кредитів на 22 млрд грн. Про це йдеться в другому звіті Міністерства фінансів про стан роботи з непрацюючими кредитам, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в огляді, у другому півріччі зберігається тенденція до поступового скорочення обсягу непрацюючих кредитів (NPL) банківської системи, у тому числі у банках державного сектору. Проте частка NPL банківської системи все ще залишається досить значною і станом на 1 липня 2019 року складає 51% або 581 млрд грн, з яких 65% або 415 млрд грн припадає на державні банки.

Так, порівняно з 1 сіня 2019 обсяг NPL у державних банках скоротився на 22 млрд грн до 415 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі зменшилась на 2,5 в.п. до 65%.

Як повідомляло РБК-Україна, чисті активи державних банків на 1 липня 2019 року склали 734,591 млрд грн, що складає 54% від банківської системи України. За даними Мінфіну, ще 31% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.